Захвативший банк тюменец проведет под стражей два месяца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Калининский районный суд Тюмени вынес постановление о заключении на два месяца под стражу Александра Греченко 1988 г. р., обвиняемого в захвате и удержании заложников, сообщает областной суд.

Как стало известно из материалов предварительного расследования, 7 июля около 9 часов 16 минут он вошел в здание Сбербанка на ул. Червишевский тракт, 19 и, угрожая привести в действие взрывное устройство в своем рюкзаке, взял в заложники двух сотрудниц финансового учреждения. Одной из них он даже показал провода якобы взрывного устройства, выглядывавшие из его рюкзака и потребовал 13 млн рублей за освобождение.

Ближе к полудню он изменил свои требования и повысил сумму откупных до 15 млн рублей. Все это время сотрудники полиции, Росгвардии и спецслужб вели переговоры с захватчиком и под видом инкассаторов нейтрализовали его в момент передачи денег.

Известно, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности и при наличии средне-специального образования нигде не работал. Холост.

Греченко совершил преступление, предусмотренное п.п. "Г", "Ж", "З" ч.2 ст. 206 УК РФ — "захват заложников, совершенный из корыстных побуждений", и ему может грозить от шести до пятнадцати лет лишения свободы.