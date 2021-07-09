Мониторить состояние лесов в России будут по-новому

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую форму наблюдения за соблюдением лесного законодательства - административное обследование лесов - утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о постоянном мониторинге состояния лесов и сравнении информации в открытых источниках с действительными данными на месте.

Если в ходе обследования будет замечено нарушение, например, незаконная вырубка деревьев или нелегальная постройка, то инспекторы должны составить об этом акт и в течение пяти рабочих дней направить его в органы лесного надзора. Такой контроль на местах позволит оперативно выявлять и пресекать нарушения.

Правила проведения административного обследования лесов утверждены в рамках нового закона, принятого по поручению президента в 2021 году. Этим законом были внесены поправки в Лесной кодекс и ряд других актов. Они направлены на сохранение лесов, борьбу с черными лесорубами и незаконным вывозом древесины.

По новым правилам, разрешительные и отчетные документы по использованию лесов должны формироваться в электронном виде в единой государственной информационной системе ЛесЕГАИС. В этой же системе будут регистрировать договоры по использованию лесов, сопроводительные документы на транспортировку древесины. Постепенно в ЛесЕГАИС соберут всю информацию об обороте древесины в России.