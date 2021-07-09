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Более 989 тыс. рублей получит Тюменская область в 2021 году на лесопожарную технику

Политика, 17:34 09 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в 2021 году получит 989, 1 тыс. рублей на лесопожарную технику, сообщается на сайте кабмина.

Средства пойдут на дооснащение пожарных служб современной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров. По распоряжению Михаила Мишустина в 2021 году на эти цели будет дополнительно направлено более 417,8 млн рублей. Средства получат 52 региона, в том числе Бурятия, Калмыкия, Хакасия, Якутия, Хабаровский край, Амурская, Воронежская, Иркутская и Ульяновская области.

Изменения внесли в распределение объемов субвенций на оснащение специализированных учреждений органов госвласти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для защиты лесов от пожаров.

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# леса , Михаил Мишустин , техника

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