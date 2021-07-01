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Жителя Вагая подозревают в тяжком преступлении

Происшествия, 12:16 13 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В особо тяжком преступлении обвиняется мужчина в Вагайском районе, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 9 июля в вагоне-бытовке на ул. Лесной в с. Вагай между двумя мужчинами произошел конфликт.

Подозреваемый нанес потерпевшему восемь ударов палкой по голове. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря усилия врачей, скончался от полученных травм.

Следственный отдел в отношении мужчины 1967 года рождения возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111, то есть, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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# Вагай , следователи , уголовное дело

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