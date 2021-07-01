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Участники Тобольского полумарафона пробегут корпоративную эстафету

Спорт, 08:35 15 июля 2021

Тобольский полумарафон во ВКонтакте | Фото: Тобольский полумарафон во ВКонтакте

Корпоративная эстафета состоится в рамках Тобольского полумарафона 22 августа.

В этом соревновании участвуют не отдельные бегуны, а команды, состоящие из работников одной организации. В состав команды входят четыре человека, в том числе минимум одна девушка. Корпоративная эстафета проходит одновременно с основными забегами на дистанции 5, 10 и 21 км, поэтому участник эстафеты не может дополнительно принять участие в другом забеге.

Каждый участник команды бежит один круг - 5 км 250 м. После завершения своего этапа он передаст номер следующему члену команды в специально отведенном для этого месте.

В перспективе корпоративная эстафета станет полноценной беговой лигой для организаций города и области, отмечают организаторы полумарафона.

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# Тобольский полумарафон

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