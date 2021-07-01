В России бензин марки Аи-92 подорожал второй раз за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стоимость бензина марки Аи-92 второй раз за неделю обновила исторический максимум. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже его стоимость взлетела до 56 тыс. 24 рублей за тонну. Таким образом был побит исторический рекорд цены, который установился меньше недели назад.

В интервью радио Sputnik президент Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что цены взлетели из-за дисбаланса спроса и предложения.

"Ценовые индикаторы формируются на бирже. Там сейчас наблюдается нарушение баланса спроса и предложения. Это произошло, потому что вырос спрос как таковой, люди стали перемещаться больше на машинах и бояться ездить на общественном транспорте. Поскольку спрос не удовлетворяется последнее время, падает объем биржевых продаж. Просто товара на бирже не хватает, поэтому растут оптовые цены", – объяснил Евгений Аркуша.

Чтобы изменить ситуацию, по словам президента Российского топливного союза, надо увеличить объем продаж на бирже и убрать покупку сырья нефтяными компаниями друг у друга в основной торговой сессии, чтобы товар шел в рынок. После этого цены стабилизируются и пойдут вниз.