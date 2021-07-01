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Тренеры чемпионов в Тюменской области получат доплату к пенсии

Политика, 14:04 15 июля 2021

Уральский МКС партии "Единая Россия"

Тюменская областная дума поддержала федеральный законопроект о доплате к пенсии тренерам, которые подготовили чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Ранее эта инициатива партии "Единая Россия" была принята в первом чтении федеральным парламентом. Об этом по итогам заседания Тюменской облдумы рассказал депутат Государственной думы Иван Квитка, сообщает Уральский МКС.

"Всегда с благодарностью вспоминаю своего тренера по легкой атлетике Лазареву Валентину Васильевну, которая стала для нас второй мамой. Прошло более 30 лет, но мы с ребятами до сих пор с особым трепетом относимся к своему любимому наставнику. Именно тренер вкладывает всю душу в воспитанников, ведёт их к заветным победам, поэтому это заслуженная мера поддержки", - сказал он.

Квитка добавил, что ежегодно из федерального бюджета на доплату к пенсии тренерам Тюменской области, подготовившим спортсменов высокого класса, будет перечисляться более 30 млн рублей.

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# Иван Квитка , тренеры

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