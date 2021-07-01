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Тюменские депутаты предложили поправки в закон "О защите конкуренции"

Политика, 13:53 15 июля 2021

www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 19 федерального закона "О защите конкуренции" в качестве законодательной инициативы приняли тюменские депутаты на внеочередном заседании, которое прошло в режиме видеоконференции.

Законопроект, сообщает пресс-служба областной думы, направлен "на обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе в виде заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества без торгов, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

"Упрощение порядка оказания государственной поддержки будет реально способствовать дальнейшему развитию предпринимательства и увеличению числа самозанятых", - пояснил первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

На 1 июня 2021 года количество жителей Тюменской области, на которых будет распространяться эта норма, составляет более 27 тысяч человек.

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# конкуренция , облдума

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