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Тюменские IT-специалисты могут выиграть до 250 тысяч рублей на хакатоне по креативным индустриям

Экономика, 18:21 16 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители IT-индустрии Тюменской области могут получить до 250 тысяч рублей за решение кейсов от ведущих российских компаний. Регистрация на хакатон проекта "Цифровой прорыв" по теме "Креативные индустрии. Коммуникация и контент" продлится до 13 августа.

По словам организаторов, хакатон "Цифрового прорыва" — это 48 часов кодинга и сложные практические кейсы. Компания "Ростелеком" предложит для решения кейс в направлении веб-дизайн, "Росатом" — кейс в области искусственного интеллект, компания Gallery — в области Big Data.

Соревнования проходят онлайн, но каждый участник может прийти в региональный IT-хаб на офлайн-площадку в своем городе.

Призовой фонд конкурса составит 4,5 млн рублей. В каждом направлении определят трех победителей, за решение кейсов они получат от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

"Цифровой прорыв" — это серия из восьми тематических хакатонов в рамках проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Подробности и регистрация на хакатон по ссылке.

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# IT , Росатом , Ростелеком , Хакатон

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