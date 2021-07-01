"Инвестор" выманил у жителя Увата 67 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

67 тыс. рублей лишился житель Уватского района, поверив мошеннику в социальной сети. Злоумышленник представился инвестором одного из банков, сообщает УМВД по Тюменской области.

33-летний местный потерпевший увидел в соцсети рекламу инвестиций от финансовой организации, прошел по ссылке и связался с "инвестором" банка.

Первоначально он действительно получал доход. Но вскоре "сотрудник банка" перестал выходить на связь, заблокировал свою страницу в соцсети и удалил всю переписку с потерпевшим.

Молодой человек понял, что стал жертвой мошенника и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".