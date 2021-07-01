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Владимир Якушев: кураторы федеральных округов помогут регионам успешно решать актуальные задачи

Политика, 18:35 19 июля 2021

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Назначение кураторов федеральных округов в Правительстве России позволит быстрее находить эффективные решения. Такое мнение высказал полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

"Уральский федеральный округ – крупнейший центр тяжелой и оборонной промышленности страны. Поэтому логично, что нашим куратором стал Юрий Борисов, отвечающий за эту сферу на посту вице-премьера. Он профессиональный и эффективный управленец. Не сомневаюсь, что его опыт и энергия помогут регионам округа успешно решать задачи, поставленные Президентом России. Мы нацелены на продуктивную и слаженную работу", - подчеркнул Якушев.

Напомним, Владимир Путин во время прямой линии поручил закрепить кураторов за федеральными округами из числа заместителей председателя правительства. 19 июля стало известно, что вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов назначен куратором Уральского федерального округа.

Курировать работу вице-премьеров будет правительственная комиссия, которую возглавляет Марат Хуснуллин, сообщается на сайте уральского полпреда.

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# Владимир Якушев , УФО , Юрий Борисов

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