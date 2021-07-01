Тюменские росгвардейцы определили лучшего шахматиста

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Сотрудник отдела вневедомственной охраны по Тюмени Владимир Иняшев победил в турнире по шахматам среди военнослужащих и сотрудников на приз начальника регионального управления Росгвардии.

Второе и третье место у представителей теруправления прапорщика Сергея Антипова и капитана Вадима Русских.

Росгвардейцы провели традиционный турнир в международный день шахмат. Почетным гостем и судьей состязаний стал серебряный призер первенства Европы по шахматам среди молодежи Александр Копылов.

Игра по швейцарской системе, согласно правилам ФИДЕ, длилась несколько часов. Лидеров в личном первенстве определили по наибольшему количеству очков.

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Федоткин поздравил победителей и вручил им дипломы, сообщает пресс-служба ведомства.