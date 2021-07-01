Тамара Трунилова: круглосуточное видеонаблюдение на выборах позволит избежать разногласий

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Круглосуточное видеонаблюдение позволит сделать выборы максимально честными и прозрачными. Такое мнение высказала член Общественной палаты Тюменской области, председатель областного общества русской культуры Тамара Трунилова.

"Современные технологии позволяют сделать любые мероприятия, будь это выборы или какие-то акции, честными и прозрачными. Зачастую во время выборов появляются разногласия, недоверие по поводу честности избирательного процесса, информация по вбросам. А видеонаблюдение как раз поможет разобраться, сделать все предельно ясным и прозрачным", - сказала она.

В России на избирательных участках будет установлено более 100 тысяч камер. Это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах. В Тюменской области камеры будут установлены в 490 участковых и 29 территориальных комиссиях. Наблюдение будет вестись круглосуточно все дни голосования. По мнению Труниловой, камеры на участках – это гарант того, что выборы будут честными.

"Депутаты – это люди, которые отвечают за наше будущее и мы их выбираем. Поэтому здесь важно, чтобы все было честно и прозрачно. Кроме того, круглосуточное видеонаблюдение может снизить количество нарушений на выборах", - подчеркнула она.

Тамара Трунилова высоко оценила и новый формат выборов, которые будут проходить не один день, как раньше, а три. Это даст возможность каждому выбрать удобное время, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать.

Напомним, выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Жители Тюменской области помимо депутатов Госдумы выберут и депутатов регионального парламента.

Любовь Голышева