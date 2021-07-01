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ХК "Рубин" подписал контракт с игроком молодежной сборной России

Спорт, 11:51 23 июля 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Новичком тюменского ХК "Рубин" стал 21-летний нападающий Никита Рожков, сообщает пресс-служба клуба.

Рожков прибыл в сибирский клуб из магнитогорского "Металлурга". Начинал заниматься хоккеем в Оренбурге, уроженцем которого является. В систему "Магнитки" он попал в 2014 году в 14 лет. За юношеский коллектив "Металлурга" в первенстве страны Рожков набрал в 96 матчах 125 очков. Далее он начал выступать в Молодежной хоккейной лиге за "Стальных лисов". И там продолжал держать бомбардирский уровень. В 123 поединках – 128 баллов при 61 шайбе.

Последние два сезона Рожкова подключали к Континентальной хоккейной лиге. За "Металлург" он провел 44 матча, отдав три голевые передачи.

Также в прошлом сезоне он провел 14 встреч в ВХЛ за курганское "Зауралье", набрав 7 очков (3+4).

Никита Рожков много раз вызывался на различные турниры в молодежные сборные России.

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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