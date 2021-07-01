В Тюмени пройдут два матча первенства России

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Сразу два матча первенства страны по футболу пройдут в Тюмени 24 июля, сообщает пресс-служба местного клуба.

На верхнем поле стадиона "Геолог" в 14 часов "Тюмень-2" в региональном первенстве страны среди команд третьего дивизиона примет "Уралец ТС" из Нижнего Тагила. Гости не проигрывают уже два матча. Хозяева же не смогли победить в трех последних встречах. При этом тюменцы в турнирной таблице идут на седьмом месте (22 набранных очка), а уральцы – на девятом (17).

После завершения матча в кассах стадиона "Геолог" можно будет приобрести билеты и абонементы на матч ФНЛ-2, в котором вечером сыграют "Тюмень" и "Новосибирск". Они откроются в 16 часов.