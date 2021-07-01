В Тюмени построят три новые дорожные развязки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три новые дорожные развязки появятся в Тюмени.

Как сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, первая появится с другой стороны Червишевского тракта. Ее начнут строить в 2022 году.

Вторая развязка будет построена в южной части города. Новый объезд в районе ТЭЦ-2 должен разгрузить участок дороги до улицы Ямской.

Третья развязка появится в районе "Тюменской слободы". Ее строительство уже началось и стало первым этапом возведения развязки "Тюмень-арена".

Павел Перевалов также рассказал о строительстве развязок на улице Мельникайте. В 2022 году закончатся работы на пересечении с улицей Дружбы, а в 2023 планируют сдать участок Мельникайте – Дамбовская.