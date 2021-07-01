Установлена личность погибшего на трассе Тюмень - Омск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Полиция установила личность мужчины, погибшего на 11 км трассы Тюмень – Омск под колесами грузовика Shacman 23 июля.

Им оказался 33-летний житель Тюменской области, зарегистрированный в Омутинском районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По свидетельству водителя автомобиля Hyundai, в котором погибший мужчина ехал до трагедии, они отдыхали на базе отдыха, возвращаясь, на 11 км машина съехала в кювет, пассажир вышел на дорогу, где его насмерть сбил грузовик.

Водитель легковой машины на момент ДТП был пьян. Выяснилось, что это не первая его поездка в состоянии опьянения. Ранее тюменец задерживался за рулем под воздействием алкоголя в 2017 и 2019-м годах. В последний раз его привлекали к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение, после сегодняшней поездки также будет возбуждено уголовное дело за управление транспортом в нетрезвом виде. Водитель пояснил, что он выпил около 300 грамм коньяку, прежде чем сесть за руль.

Напомним, движение на месте трагедии было затруднено, его в реверсном режиме регулировали сотрудники ГИББ, сейчас оно полностью восстановлено.