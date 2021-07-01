Тюменец украл золотые кольца у знакомой на 20 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже золотых колец у пенсионерки задержали полицейские в Тюмени. Ущерб составил около 20 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

63-летняя жительница областного центра обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что у нее похитили два золотых кольца. Полицейским женщина пояснила, что выпивала со своим знакомым, а вечером обнаружила пропажу.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, ранее судимого тюменца 1988 года рождения. Мужчина рассказал, что в гостях у новой знакомой приметил украшения, а когда она отлучилась на кухню, воспользовался ее отсутствием и украл их, сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.