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Тюменец украл золотые кольца у знакомой на 20 тыс. рублей

Происшествия, 14:37 26 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже золотых колец у пенсионерки задержали полицейские в Тюмени. Ущерб составил около 20 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

63-летняя жительница областного центра обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что у нее похитили два золотых кольца. Полицейским женщина пояснила, что выпивала со своим знакомым, а вечером обнаружила пропажу.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, ранее судимого тюменца 1988 года рождения. Мужчина рассказал, что в гостях у новой знакомой приметил украшения, а когда она отлучилась на кухню, воспользовался ее отсутствием и украл их, сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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# кража , уголовное дело

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