На Урале темп распространения COVID-19 выше, чем в среднем по России

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Темп распространения COVID-19 в Уральском федеральном округе несколько замедлился, но он выше, чем в среднем по стране. Такая информация прозвучала на совещании, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами в регионах.

За последнюю неделю диагноз подтвердился у 10 тыс. 464 жителей федерального округа, что на 498 случаев больше, чем неделей раньше.

Полпред главы государства обратил особое внимание на организацию работы по тестированию населения. Согласно постановлению Роспотребнадзора, максимальный срок выполнения теста с момента получения биологического материала до объявления результатов не должен превышать 48 часов. Однако, из-за разных условий в регионах, особенно в отдаленных населенных пунктах, доставка материала в лабораторию не всегда возможна сразу, поэтому время проведения исследований варьируется от суток до двух-трех.

"Чем позже делаем ПЦР, тем позже получаем результат, и тем позже начинается работа медиков. Необходимо наладить системную работу. Выстроить процесс так, чтобы все укладывались в обозначенные сроки по тестированию. Ситуации, когда люди в течение долгого времени ожидают результатов анализов, недопустимы", - подчеркнул Владимир Якушев.

С начала прививочной кампании от COVID-19 первый компонент вакцины получили 2,9 млн жителей Уральского федерального округа, закончили курс вакцинации 2 млн человек.

"Для выработки коллективного иммунитета к 1 сентября мы должны вакцинировать 60 процентов населения, это 5,7 миллиона человек, поэтому темпы необходимо наращивать. К ноябрю количество жителей региона, имеющих иммунитет, должно вырасти до 80 процентов", - уточнил полпред.

Евгений Бабенко