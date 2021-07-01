Тюменцы могут внести предложения в народную программу по развитию дорожной инфраструктуры

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Как будет меняться дорожная инфраструктура в Тюменской области в ближайшие годы, обсудили участники круглого стола в Тюмени. Поделиться своими идеями по развитию инфраструктуры также могут жители региона, напомнил депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

"Самые интересные предложения будут отражены в федеральной или региональной части народной программы и затем реализованы. Это очень хороший механизм учета разных мнений. По последним данным, уже поступило более 120 тысяч таких предложений", - сообщил депутат.

О планах реализации комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени рассказал начальник главного управления строительства Павел Перевалов.

Он отметил, что рост числа горожан, в том числе владельцев автомобилей, опережает параметры, предусмотренные генеральным планом города, и заставляет власти оперативно пересматривать документы стратегического планирования. Сейчас специалистов на разных этапах работы находятся 30 основных проектов развития транспортной инфраструктуры.

"Один из самых быстро развивающихся районов – Тюменская слобода. В ближайшие годы здесь появится несколько транспортных развязок: на пересечении улиц Фармана Салманова и Закалужской, развязка "Тюмень-арена" между Дударево, поселком Московский и развязкой на Московском тракте на въезде в Тюмень, а также развязка на Червишевском тракте", - отметил Перевалов.

Он добавил, что на Мельникайте продолжаются работы по созданию транспортного коридора. Некоторые этапы уже завершены. Полностью строительство развязки Мельникайте — Дамбовская должно завершиться к 2023 году.

В регионе около 19 тыс. км автомобильных дорог, ежегодно ремонтируется до 700 км, сообщил заместитель начальника ГУС Тюменской области Андрей Чистяков.

"К 2024 году мы, безусловно, выполним целевые показатели нацпроекта "Качественные и безопасные дороги", в который входят Тюмень, Тюменский район, а также все региональные и межмуниципальные дороги. Всего в 2021 году по нацпроекту запланирован ремонт 123 объектов общей протяженностью 149,1 км, а также вне проекта – ремонт более 300 объектов протяженностью более 500 километров", – сообщил он.

Не все дороги региона имеют твердое покрытие, и еще одна из основных задач дорожников в ближайшие годы – исправить эту ситуацию, подчеркнул Андрей Чистяков.