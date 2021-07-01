Совместная работа региональных властей и бизнес-сообщества - залог улучшения инвестклимата, считает Якушев

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах округа за 2020 год рассмотрели на заседании Совета по экономической политике, которое провел полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Нацрейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг рассчитывается по 42 показателям по четырем направлениям.

"Улучшение делового климата возможно лишь при совместной работе региональных властей и бизнес-сообщества. Для этого необходимо использовать такие площадки, как региональные советы при губернаторах, возможности бизнес-омбудсменов и общественных организаций промышленников и предпринимателей. Давайте начнём работу в этом формате и посмотрим, сколько возможностей откроется для того, чтобы упростить те или иные процедуры, услышать бизнес, особенно в муниципалитетах", - отметил полпред.

Усиление координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации - это поручение президента, напомнил Владимир Якушев. Речь идёт о работе, направленной на улучшение делового климата, увеличение объёма инвестиций в основной капитал, развитие межрегиональной кооперации.

Самые проблемные вопросами в части улучшения инвестклимата на сегодняшний день - это наличие и качество регионального законодательства, регламентирующего защиту и поддержку инвесторов и возможности прямой связи инвестора с руководством региона. Кроме того, следует обратить внимание на использование мер государственной финансовой поддержки, поддержку малого и среднего предпринимательства и создание рабочих мест, в том числе в бизнес-инкубаторах и технопарках.