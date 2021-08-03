Тюменские предприниматели изучают возможности сельского туризма

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

C действующими объектами сельского туризма в Тюменской области познакомились предприниматели из муниципалитетов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как сообщает Инвестиционное агентство региона, бизнесмены посетили Летний образовательный кэмп Константина Чиркова в Луговом. Затем отправились в Кулигу-парк, где запущена первая очередь этно-парка "Хозяева Сибири". Они пообщались с руководителем Михаилом Проданом и отправились в музей истории крестьянского быта в Насекина.

"Это вторая наша поездка по этому маршруту, - отметила организатор мероприятия, руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александра Князева. - Мы добавили в программу новые места, и везем предпринимателей за опытом и знаниями, которые они могут получить только от практиков и руководителей бизнеса на селе. В планах у нас большой образовательный проект для тех, кто хочет развивать туризм на сельских территориях".

Делегация посетила новый для региона проект - глэмпинг "Морелеса", где его идеолог Ирина Катигарова рассказала гостям, как создавался формат и в чем особенности его продвижения.

Руководитель туристической компании "КэтТур" Виктория Дмитриева поведала о нововведениях в господдержке объектов сельского туризма и о создании новых турмаршрутов в муниципалитетах.

На обратном пути делегация заехала в гости к фермеру из д. Мияги Владиславу Байназарову, который поделился с предпринимателями своими идеями развития туризма на ферме.

Вопросы по мероприятию и обучению можно задать по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.