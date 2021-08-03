Сотрудницу клининговой компании подозревают в краже драгоценностей у тюменки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудницу клининговой компании в Тюмени подозревают в краже ювелирных украшений у заказчицы. Ущерб составил около 80 тыс. рублей, сообщает городское управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась 39-летняя местная жительница. Из ее квартиры была похищена шкатулка с драгоценностями.

Потерпевшая уточнила, что днем ранее она приглашала сотрудницу клининговой компании для обработки матраца, а на следующий день она обнаружила пропажу.

Полицейские задержали подозреваемую – ранее не судимую 32-летнюю тюменку. Задержанная пояснила, что обрабатывала кровать, когда в ящике тумбочки заметила шкатулку.

Злоумышленница сдала похищенные украшения в ломбард, а деньги планировала потратить на личные нужды. Украденное имущество изъято, его возвратят владелице.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.