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Юлия Каплина завершила Олимпийские игры на стадии квалификации

Спорт, 11:12 05 августа 2021

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменcкая скалолазка Юлия Каплина не смогла преодолеть квалификационный раунд соревнований на Олимпийских играх в Токио.

В дисциплине лазание на скорость Каплина в протоколе заняла пятую строчку. В первой попытке она показала время 7,65. Во второй попытке девушка шла на мировой рекорд и сорвалась в последний момент, не дотянувшись до сенсора, фиксирующего финиш, несколько сантиметров.

Юлия Каплина продолжала борьбу до последнего, выступая в непрофильных для себя дисциплинах. В боулдеринге она стала - 18, а в лазании на трудность - 17, что не позволило ей пробиться в финал.

"Для меня Олимпийские игры закончились на стадии квалификации. Не получилось собраться, настроиться и пролезть скорость так, как это можно было бы сделать. Спасибо всем большое за поддержку", - отметила спортсменка.

Евгений Новоселов

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# скалолазание , Юлия Каплина

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