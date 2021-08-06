Евгений Бакро: обращения граждан затрагивают все сферы жизни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько десятков обращений поступило в приемную депутата Тюменской городской думы Евгения Бакро в 2021 году. По его словам, важно не число обращений, а качество работы с ними. Об этом народный избранник рассказал во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" 6 августа.

"Приоритет для любого депутата городской думы - это работа с обращениями граждан, - считает Евгений Бакро. - И каждое обращение ты обязан отработать так, чтобы не только была обратная связь с тем органом, куда отправлен запрос, но и какое-то решение. Если невозможно решить вопрос с помощью своих инструментов - идешь к депутатам областной думы, если надо - государственной. Это взаимодействие у нас выстроено".

Обращения граждан, по словам депутата, затрагивают все сферы жизни города. При этом, как показывает практика, большинство поступают осенью и весной, меньше - зимой и летом.

"У меня не так много обращений, как у других коллег-одномандатников, которые еженедельно встречаются с гражданами, например, в Ленинском административном округе, где, как говорится, проблема на проблеме, - отметил Евгений Бакро. - Стараюсь держать марку именно в качестве решения вопросов".

70% поступающих обращений, как отмечает Евгений Бакро - это "слезы". И каждую проблему приходится пропускать через себя, но когда вопрос удается решить, это греет сердце и душу. Остальные 30% - это, как правило, технические вопросы: переписки, наследство, алименты и тому подобные.

"Например, не так давно общался с жителями одного из дворов, где люди платят по общему счетчику, хотя у каждого в доме стоят индивидуальные - обычая правовая коллизия с управляющей компанией, не предпринявшей вовремя необходимые шаги. Процедура в этом случае проста и ясна, нужно просто позаниматься с документами и обратиться в Водоканал за перерасчетом", - рассказал он.

В заключение депутат поздравил всех тюменцев с наступающим Днем области. 77-ю годовщину со дня образования регион отметит 13 августа.

Николай Ступников