В Тюмени девочку, упавшую с высоты пятого этажа, выписали из больницы

| Фото: ОКБ №2 (архив) | Фото: ОКБ №2 (архив)

Девочку 2020 года рождения, которая упала с высоты пятого этажа на ул. 30 лет Победы в Тюмени 4 июля, выписали из больницы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

Напомним, ребенок выпал из окна балкона квартиры на пятом этаже дома № 81 на ул. 30 лет Победы днем 4 июля. Ее госпитализировали в ОКБ № 2. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Инна Пахомова