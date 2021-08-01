В Тюмени девочку, упавшую с высоты пятого этажа, выписали из больницы
| Фото: ОКБ №2 (архив)
Девочку 2020 года рождения, которая упала с высоты пятого этажа на ул. 30 лет Победы в Тюмени 4 июля, выписали из больницы.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.
Напомним, ребенок выпал из окна балкона квартиры на пятом этаже дома № 81 на ул. 30 лет Победы днем 4 июля. Ее госпитализировали в ОКБ № 2. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Инна Пахомова