  • 10 августа 202110.08.2021вторник
  • USD73,5078
    EUR86,4378
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени девочку, упавшую с высоты пятого этажа, выписали из больницы

Общество, 15:16 10 августа 2021

ОКБ №2 (архив) | Фото: ОКБ №2 (архив)

Девочку 2020 года рождения, которая упала с высоты пятого этажа на ул. 30 лет Победы в Тюмени 4 июля, выписали из больницы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

Напомним, ребенок выпал из окна балкона квартиры на пятом этаже дома № 81 на ул. 30 лет Победы днем 4 июля. Ее госпитализировали в ОКБ № 2. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# больница , дети , падение с высоты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 10.08.2021Тюменский военкомат создал телеграм-канал для желающих вступить в БАРС
16:22 10.08.2021Запастись масками и перчатками рекомендовали работникам Дома мебели в Тюмени
16:13 10.08.2021В Тюмени открыли 60 тематических площадок для юных горожан
15:39 10.08.2021Тюменцев 55+ обучат первой помощи