  • 11 августа 202111.08.2021среда
  • USD73,5962
    EUR86,3578
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Против владельца тюменского частного музея возбуждено уголовное дело за хранение артснаряда

Происшествия, 17:54 11 августа 2021

управление ФСБ России по Тюменской области | Фото: управление ФСБ России по Тюменской области

Уголовное дело за хранение артснаряда возбуждено в отношении руководителя тюменского "Музея частных коллекций".

Ему инкриминируется ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

По данным, имеющимся в УМВД России по Тюмени, в 2013 году Гай Першинг незаконно приобрел боеприпас - артиллерийский снаряд калибра 76 мм, который умышленно и незаконно хранил в своем музее.

В результате оперативно-розыскных мероприятий снаряд изъяли сотрудники правоохранительных органов и уничтожили в установленном порядке.

Напомним, при проверке музея было обнаружено и другое вооружение.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# незаконное хранение оружия , РУФСБ России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 11.08.2021Против владельца тюменского частного музея возбуждено уголовное дело за хранение артснаряда
17:39 11.08.2021В Тюменской области селянин отправится в колонию за неоднократную пьяную езду
17:18 11.08.2021В Тобольском суде начался процесс по делу экс-депутата Сергея Вакарина
17:16 11.08.2021В Тюменской области селянин вырубил семь берез на 90 тыс. рублей