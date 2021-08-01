Против владельца тюменского частного музея возбуждено уголовное дело за хранение артснаряда

| Фото: управление ФСБ России по Тюменской области | Фото: управление ФСБ России по Тюменской области

Уголовное дело за хранение артснаряда возбуждено в отношении руководителя тюменского "Музея частных коллекций".

Ему инкриминируется ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

По данным, имеющимся в УМВД России по Тюмени, в 2013 году Гай Першинг незаконно приобрел боеприпас - артиллерийский снаряд калибра 76 мм, который умышленно и незаконно хранил в своем музее.

В результате оперативно-розыскных мероприятий снаряд изъяли сотрудники правоохранительных органов и уничтожили в установленном порядке.

Напомним, при проверке музея было обнаружено и другое вооружение.

Евгений Бабенко