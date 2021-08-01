В Тобольске задержали пассажира поезда за курение марихуаны

| Фото: управление на транспорте МВД России по УФО | Фото: управление на транспорте МВД России по УФО

Омича задержали за курение марихуаны на железнодорожном вокзале Тобольска. В отношении пассажира-вахтовика возбуждено уголовное дело, сообщает управление на транспорте МВД России по УФО.

Во время стоянки на станции Тобольск поезда № 110 Москва – Новый Уренгой один из пассажиров вышел из вагона и начал употреблять наркотик. Мужчину заметили и доставили в дежурную часть сотрудники транспортной полиции. Начальник поезда отказал пассажиру в дальнейшем проезде.

При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у 40-летнего вахтовика растительное вещество. Один из полимерных пакетиков находился в кармане поясной сумки, другой в одном из карманов багажа. Исследование показало, что в пакетах находится марихуана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, то есть незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.