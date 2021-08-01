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Трансляция пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора

Александр Моор: экономика области восстанавливается после пандемийного года

Губернатор, 14:54 12 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экономика Тюменской области восстанавливается после тяжелого пандемийного года. Об этом заявил губернатор Тюменской Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 77-й годовщине со дня образования региона.

Цифры, по словам главы региона, выглядят оптимистичными, но пока что не выходят на уровень 2019 года.

"Я хочу надеяться, что такие темпы восстановления сохранятся, - подчеркнул Александр Моор, - Но очень многое зависит от развития эпидемиологической ситуации".

Губернатор напомнил также, что пандемия новой коронавирусной инфекции ударила в первую очередь по таким сферам, как общепит, гостиничный бизнес и розничная торговля.

"Повторения этой ситуации никто не хотел бы, поэтому еще раз призываю всех вакцинироваться", - добавил Александр Моор.

Николай Ступников

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# Александр Моор , экономика

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