Александр Моор: экономика области восстанавливается после пандемийного года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экономика Тюменской области восстанавливается после тяжелого пандемийного года. Об этом заявил губернатор Тюменской Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 77-й годовщине со дня образования региона.

Цифры, по словам главы региона, выглядят оптимистичными, но пока что не выходят на уровень 2019 года.

"Я хочу надеяться, что такие темпы восстановления сохранятся, - подчеркнул Александр Моор, - Но очень многое зависит от развития эпидемиологической ситуации".

Губернатор напомнил также, что пандемия новой коронавирусной инфекции ударила в первую очередь по таким сферам, как общепит, гостиничный бизнес и розничная торговля.

"Повторения этой ситуации никто не хотел бы, поэтому еще раз призываю всех вакцинироваться", - добавил Александр Моор.

Николай Ступников