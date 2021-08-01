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Тюменцы в День физкультурника пройдут 110 км

Спорт, 15:02 13 августа 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Проект "Энергия долголетия" стартует в Тюмени в День физкультурника 14 августа, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Программа повышения двигательной активности жителей региона рассчитана на один год. Она предполагает пешие маршруты по "Зеленому кольцу Тюмени" - специально разработанному кольцевому маршруту в 110 километров, который охватывает крупнейшие парки, лесопарки, скверы и самые живописные районы и окрестности города. Ключевым событием проекта станут еженедельные туры выходного дня "Волна здоровья".

14 августа в 8 часов группы стартуют сразу из двух точек навстречу друг другу. Место отправления первой команды - набережная Заречного микрорайона, второе – ул. Судоремонтная, 2-Б, СШ "Водник". Встретятся спортсмены в сквере Российско-Корейской дружбы, где посоревнуются в спортивной эстафете.

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# День физкультурника , скандинавская ходьба

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