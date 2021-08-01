Хоккейный клуб "Рубин" с поражения стартовал на турнире в Альметьевске

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" выдал результативную игру в своем стартовом матче на проходящем в Альметьевске предсезонном турнире команд ВХЛ, посвященном Дню работника нефтяной и газовой добычи.

Подопечные Дениса Ячменева встречались с местным "Нефтяником" и уступили по буллитам – 5:6. В составе гостей дубль оформил Вадим Хлопотов, по одному разу отличились Михаил Железнов, Роман Чемерикин и Юрий Платонов, сообщает пресс-служба клуба.

В следующем туре тюменцы встретятся с "Торосом" из Нефтекамска 13 августа. В заключительный день турнира рубиновые сойдутся с действующим обладателем "Кубка Петрова", ханты-мансийской "Югрой".