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Хоккейный клуб "Рубин" с поражения стартовал на турнире в Альметьевске

Спорт, 18:23 13 августа 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" выдал результативную игру в своем стартовом матче на проходящем в Альметьевске предсезонном турнире команд ВХЛ, посвященном Дню работника нефтяной и газовой добычи.

Подопечные Дениса Ячменева встречались с местным "Нефтяником" и уступили по буллитам – 5:6. В составе гостей дубль оформил Вадим Хлопотов, по одному разу отличились Михаил Железнов, Роман Чемерикин и Юрий Платонов, сообщает пресс-служба клуба.

В следующем туре тюменцы встретятся с "Торосом" из Нефтекамска 13 августа. В заключительный день турнира рубиновые сойдутся с действующим обладателем "Кубка Петрова", ханты-мансийской "Югрой".

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