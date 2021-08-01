На прямую линию Александра Моора жители Тюменской области направили около тысячи вопросов

Центр управления регионом (архив) Центр управления регионом (архив)

Около тысячи вопросов поступило на прямую линию с губернатором Александром Моором, которая состоится 17 августа в 12 часов. Основная площадка для сбора вопросов и предложений - социальные сети. Жители Тюменской области оставляют комментарии в официальных аккаунтах главы региона. Мониторингом, сбором и обработкой информации занимается ЦУР Тюменской области, где и пройдет прямая линия.

Большая часть вопросов касается информирования: жителей интересует, например, когда будет построен тот или иной объект, рассказал руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев.

"На втором месте - жалобы, как правило, на какие-то жизненные обстоятельства: кто-то не получил льготу и хочет разобраться в этом. Примечательно, что некоторые тюменцы пытаются использовать прямую линию для самопрезентации и интересуются, например, как попасть на работу в правительство области", - уточнил он.

Принять участие в прямой линии может любой желающий. Для этого достаточно зайти на страницу губернатора в социальной сети ВКонтакте, "Одноклассники", Instagram и написать свой вопрос в комментариях. Также вопросы принимают по электронной почте info@sovetnik72.com. Кроме того, их можно задать непосредственно во время прямого эфира.

"Губернатору обязательно передадут все сообщения. Подчеркну, что если какой-то вопрос не прозвучит на прямой линии пользователи получат ответы на тех площадках, на которых они были заданы. Допустим, если вопрос поступил через социальную сеть ВКонтакте, ответ придет там же", - рассказал Роман Рзаев.

Проведение прямых эфиров стало традицией в Тюменской области. Старт такого формата работы был дан, когда в регионе создали первый обсерватор для эвакуированных из Уханя россиян. Тогда откровенные ответы на вопросы пользователей соцсетей о коронавирусной инфекции позволили предотвратить фейки. В декабре 2020 года на прямую линию поступило более 1 тыс. 500 вопросов.

Прямая линия с губернатором Александром Моором начнется 17 августа в 12 часов. Трансляции пройдут в социальных сетях губернатора, в эфире телеканала "Тюменское время" и на официальном портале "Органы государственной власти Тюменской области".

Николай Ступников