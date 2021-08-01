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Тюменские дзюдоисты поспорят за награды турнира в Красноярске

Спорт, 16:35 13 августа 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Восемь тюменских дзюдоистов примут участие во всероссийских соревнованиях в Красноярске 14 и 15 августа, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Турнир, посвященный памяти почетного президента краевой федерации дзюдо Владимира Гулидова, пройдет в 20 раз. Тюменскую область представят Андраник Манасян, Азат Балтабаев, Леонид Хромин, Эльдар Аллахвердиев, Леонид Волович, Роман Назаров, Никита Дибрин и Муса Туменов.

Спортсмены, имеющие разряд КМС в случае победы будут претендовать на звание мастер спорта России. Также у них есть возможность получить путевку на чемпионат России, который пройдет в Майкопе с 23 по 26 сентября.

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# дзюдо , ЦОП Тюмень-дзюдо

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