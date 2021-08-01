Останки, найденные в центре Тюмени, могут принадлежать мужчине
| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области
На месте обнаружения костных останков в водопроводном колодце на ул. Советской в Тюмени найдена одежда, сообщает областное управление Следственного комитета РФ.
Предположительно вещи принадлежали мужчине.
Напомним, скелет извлекли из коллектора днем 13 августа тюменские спасатели, вызванные на место полицией.
Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и медико-криминалистическая.