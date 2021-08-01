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Останки, найденные в центре Тюмени, могут принадлежать мужчине

Происшествия, 16:18 13 августа 2021

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

На месте обнаружения костных останков в водопроводном колодце на ул. Советской в Тюмени найдена одежда, сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Предположительно вещи принадлежали мужчине.

Напомним, скелет извлекли из коллектора днем 13 августа тюменские спасатели, вызванные на место полицией.

Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и медико-криминалистическая.

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# следователи , экспертиза

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