Останки, найденные в центре Тюмени, могут принадлежать мужчине

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

На месте обнаружения костных останков в водопроводном колодце на ул. Советской в Тюмени найдена одежда, сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Предположительно вещи принадлежали мужчине.

Напомним, скелет извлекли из коллектора днем 13 августа тюменские спасатели, вызванные на место полицией.

Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и медико-криминалистическая.