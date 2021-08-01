Горько! В день рождения Тюменской области создано 93 семьи

Фото: управление ЗАГС Тюменской области Фото: управление ЗАГС Тюменской области

93 пары зарегистрировали брак в день рождения Тюменской области 14 августа. Фотографии молодоженов опубликовало региональное управление ЗАГС в instagram.

"В день 77 годовщины со дня образования Тюменской области 93 пары создали семьи. Мы от всей души поздравляем молодоженов, желаем долгих и счастливых лет супружеской жизни. Пусть история вашей семьи станет частью истории Тюменской области", - пожелали молодоженам специалисты управления.