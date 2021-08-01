  • 15 августа 202115.08.2021воскресенье
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Горько! В день рождения Тюменской области создано 93 семьи

Общество, 20:33 14 августа 2021

Фото: управление ЗАГС Тюменской области

93 пары зарегистрировали брак в день рождения Тюменской области 14 августа. Фотографии молодоженов опубликовало региональное управление ЗАГС в instagram.

"В день 77 годовщины со дня образования Тюменской области 93 пары создали семьи. Мы от всей души поздравляем молодоженов, желаем долгих и счастливых лет супружеской жизни. Пусть история вашей семьи станет частью истории Тюменской области", - пожелали молодоженам специалисты управления.

Фото: управление ЗАГС Тюменской области Фото: управление ЗАГС Тюменской области Фото: управление ЗАГС Тюменской области Фото: управление ЗАГС Тюменской области Фото: управление ЗАГС Тюменской области Фото: управление ЗАГС Тюменской области Фото: управление ЗАГС Тюменской области Фото: управление ЗАГС Тюменской области ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗАГС , молодожены

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 14.08.2021Горько! В день рождения Тюменской области создано 93 семьи
19:43 14.08.2021Тюменцы могут выиграть контракт с музыкальным лейблом
18:00 14.08.202115 августа - события дня
17:41 14.08.2021В Тюмени началось народное голосование за звание лучшей спортивной школы