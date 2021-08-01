Александр Моор: в Тюменской области живут счастливые люди

Тюменская область - очень разнообразный край. Об этом рассказывает ролик, размещенный главой региона Александром Моором в социальных сетях к 77-летию области.

Наш край - это бердюжские и армизонские озера, поля Приишимья, тайга Увата, белокаменный кремль Тобольска, набережная Туры в Тюмени - все это Тюменская область.

"Здесь живут счастливые люди. Каждый день они создают историю своего региона. У нас славное прошлое, интересное настоящее и, без сомнения, великое будущее", - отметил Александр Моор.

Видео можно увидеть в социальных сетях губернатора ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.