  • 14 августа 202114.08.2021суббота
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор: в Тюменской области живут счастливые люди

Общество, 14:55 14 августа 2021

Тюменская область - очень разнообразный край. Об этом рассказывает ролик, размещенный главой региона Александром Моором в социальных сетях к 77-летию области.

Наш край - это бердюжские и армизонские озера, поля Приишимья, тайга Увата, белокаменный кремль Тобольска, набережная Туры в Тюмени - все это Тюменская область.

"Здесь живут счастливые люди. Каждый день они создают историю своего региона. У нас славное прошлое, интересное настоящее и, без сомнения, великое будущее", - отметил Александр Моор.

Видео можно увидеть в социальных сетях губернатора ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День области

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 14.08.2021Тюменцы могут выиграть контракт с музыкальным лейблом
18:00 14.08.202115 августа - события дня
17:41 14.08.2021В Тюмени началось народное голосование за звание лучшей спортивной школы
17:09 14.08.2021В Тюменской области продолжается приемка образовательных учреждений