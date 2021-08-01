Путин: люди с хроническими заболеваниями, страдающие от лесных пожаров, должны получить медпомощь

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru

Людям с хроническими заболеваниями, проживающим в регионах, пострадавших от природных пожаров, должна быть оказана вся необходимая помощь. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, которое состоялось 14 августа.

"Даже если прямой опасности от огня нет, для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют, – конечно, мы знаем об этом, – дым, повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере. Нужно подумать, как создать для людей, которые находятся в этой зоне риска, необходимые условия для того, чтобы поддержать здоровье", - подчеркнул глава государства.

Наиболее пострадавшим от природных пожаров российским регионом на сегодняшний день является Республика Саха (Якутия). По данным МЧС РФ на 14 августа, там действует 172 очага лесных пожаров на общей площади более 4 млн га, из них активного горения - более 6 тыс. га. Таким образом, активное горение происходит на мене чем на 0,2% территории. В регионе локализованы 12 очагов на площади более 91 тыс. га. Угроз перехода огня на населенные пункты нет. В 5-километровой зоне от населенных пунктов действует 13 очагов лесных пожаров на площади 385 тыс. га.

"Нужно отладить все аспекты, связанные с оказанием материальной, медицинской, социальной помощи пострадавшим", - подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным властям.

Евгений Бабенко