Молодые семьи Тюменской области получили более 334 млн рублей на жилье с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 451 молодая семья получила свидетельства на выплату для приобретения или строительства жилья с начала 2021 года.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном оперативном штабе, всего до конца года запланировано выдать 455 свидетельств.

"В настоящее время выплаты перечислили уже 292 семьям, в том числе 240 участникам 2021 года. Общая сумма предоставленных средств составляет 334 млн 500 тысяч рублей, в том числе участникам 2021 года – 281 млн 700 тысяч рублей", - рассказали эксперты.

Всего на предоставление социальных выплат молодым семьям Тюменской области в 2021 году предусмотрено 532 млн 400 тыс. рублей. Кроме того, в качестве дополнительной меры поддержки 100 молодым семьям за счет средств областного бюджета будут предоставлены льготные займы на сумму 97 млн 700 тыс. рублей.

Любовь Голышева