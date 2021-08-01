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В Тюмени молодогвардейцы выявляют продавцов, которые отпускают алкоголь несовершеннолетним

Происшествия, 17:50 16 августа 2021

ТРО "Молодая гвардия" | Фото: ТРО "Молодая гвардия"

15 торговых точек проверили активисты Тюменского регионального отделения "Молодая Гвардия" на предмет незаконной продажи алкоголя после 21 часа и несовершеннолетним в районе Мыса. В двух из них выявили нарушения, сообщает пресс-служба организации.

В магазине "Гурман" продали спиртное после 21 часа, а в палатке "Продукты 24" алкогольную продукцию купил подросток. Нарушителей ждет административное наказание.

"В мониторинге незаконной продажи алкоголя важна регулярность. В течение месяца наши активисты проверят тридцать торговых точек, чтобы обезопасить жителей Тюмени от недобросовестных продавцов и предпринимателей, которые нарушают закон ради личной выгоды", — подчеркнул руководитель ТРО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Для того чтобы направить жалобу, добавил он, достаточно позвонить тюменским молодогвардейцам по номеру 8(3452)79–87–43.

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# административная ответственность , алкоголь , незаконная торговля , несовершеннолетние

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