Тюменская область получит инфраструктурные облигации на 660 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в Сибири проект строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций активно реализуют в Тюмени. На стройплощадке в районе аэропорта Плеханово побывал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин во время рабочей поездки 14 августа.

На земельном участке площадью 51 га планируется построить 25 многоквартирных домов обшей площадью более 307 тыс. кв. м, а также школу, детсад и поликлинику. Проект реализуется совместно с госкорпорацией ДОМ.РФ.

"Использование инфраструктурных облигаций позволяет избавить застройщика от части затрат на создание инженерной инфраструктуры, которые ложатся в стоимость квадратного метра жилья. Пока во всей стране реализуется лишь три таких проекта, один из них - в Тюмени. Но в течение следующих трех лет объем эмиссии этих облигаций составит 150 миллиардов рублей", - отметил замминистра.

На первом этапе Тюменская область получит инфраструктурные облигации на сумму около 660 млн рублей, сообщил заместитель главы региона Сергей Шустов. Уже готовится еще одна площадка под строительство жилья с использованием этого механизма.

Кроме того, Никита Стасишин осмотрел новые жилые массивы в Тюмени. Замглавы Минстроя высоко оценил темпы и качество жилищного строительства, а также накопленный в регионе опыт комплексного развития и благоустройства территорий жилой застройки. Он обратил внимание на необходимость дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В 2020 году в Тюменской области введено в эксплуатацию 1 млн 580 тыс. кв. м жилья, в том числе около 550 тыс. кв. м в индивидуальных жилых домах, отметил Серей Шустов. План на 2021 год повышен и составляет около 1,6 млн кв. метров.

На совещании с застройщиками, которое прошло в правительстве Тюменской области, Никита Стасишин рассказал о перспективах дальнейшего развития жилищного строительства в России и работе Минстроя по снижению контрольно-регуляторной нагрузки на отрасль. Он поручил тюменским строителям подготовить и направить в Минстрой свои предложения в этой сфере.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"В регионе увеличивается объем строительства жилья. Все тюменские застройщики работают с привлечением проектного финансирования и использованием счетов эскроу. Это абсолютно минимизировало риски при покупке квартир на этапе строительства. Мы увидели высокое качество проектов. Это значит, что у людей проявляются новые возможности для комфортной жизни", - подчеркнул Никита Стасишин.

Евгений Бабенко