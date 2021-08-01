Признанную виновной в гибели двоих детей жительницу Тюменского района объявили в федеральный розыск

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

28-летней жительнице пос. Богандинский Тюменского района, признанной виновной в гибели двоих детей во время пожара, условный срок заменили на реальный и заочно на два года определили в колонию общего режима. Данное ходатайство регионального УФСИН удовлетворил Тюменский районный суд 16 августа.

Кроме того, она объявлена в федеральный розыск.

По информации Тюменского облсуда, осужденная без уважительных причин игнорировала назначенные судом ограничения.

Напомним, в начале 2021 года в одном из домов пос. Богандинский начался пожар, в котором, надышавшись продуктами горения, погибли два маленьких мальчика. Пожарные вынесли их из горящей квартиры, но врачам не удалось реанимировать пострадавших.

Как стало известно из материалов дела, дети остались дома без присмотра матери, которая закрыла квартиру на замок и ушла в магазин. В суде женщина полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств.

В июне 2021 года Тюменский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. 16 августа по решению районного суда женщина приговорена к реальному сроку лишения свободы. Ведется розыск осужденной.