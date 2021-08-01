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Годовая инфляция в Тюменской области в июле увеличилась до 5,51%

Экономика, 17:26 18 августа 2021

cbr.ru | Фото: cbr.ru

Годовая инфляция в Тюменской области в июле ускорилась и составила 5,51% против 5,46% месяцем ранее, следует из материалов отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

"При этом ее значение по-прежнему остается ниже, чем в Уральском федеральном округе и России в целом (5,67% и 6,46% соответственно)", - отмечается в сообщении.

По оценке специалистов, увеличение инфляции, как и для большинства регионов России, сложилось под влиянием устойчивого спроса на товары и услуги в условиях возросших издержек производителей в ряде сегментов рынка. Умеренный, по сравнению с общероссийским, годовой уровень прироста цен в области обусловлен принятыми региональным правительством мерами по поддержке предпринимательства, в том числе посредством предоставления льгот по налогообложению, а также вводом в эксплуатацию новых тепличных комплексов для производства овощей закрытого грунта.

Это позволяло производителям частично нивелировать возросшие издержки и увеличивать предложение товаров и услуг на региональном рынке.

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# господдержка , инфляция

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