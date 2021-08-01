В Тюмени разработают курс профориентации для молодых людей с нарушениями развития

| Фото: ТРАНБО «Открой мне мир» | Фото: ТРАНБО «Открой мне мир»

1,5 млн рублей получил проект по профориентации и сопровождаемому трудоустройству подростков и молодых людей с нарушениями развития по результатам конкурса грантов губернатора Тюменской области.

Как рассказала руководитель Тюменской региональной автономной некоммерческой благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова, он связан с технологиями профориентации подростков и молодых людей с ментальными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра, которые испытывают трудности с абстрактным мышлением, социальной адаптацией и формированием жизненной компетенции.

"Мы разработаем несколько профориентационных модулей, состоящих из курсовых профессиональных проб с возможным сопровождением трудоустройства под каждого ребенка", — отметила Маргарита Суворова.

Профессиональные пробы — это моделирование элементов какого-либо вида деятельности. Предполагается, что ребята могут развить свои навыки в качестве бариста или официанта, сотрудника клининга, попробовать себя в гидропонике, выращивании зелени, изготовлении сувенирной продукции.

"Проект профориентации и сопровождаемого трудоустройства — логическое развитие нескольких видов услуг, оказываемых нашей организацией. Это учебно-тренировочная квартира, организация стажировок и тренингов по стратегиям с доказанной эффективностью по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра, разработка и реализация стандарта качества групп родительской поддержки для семей, воспитывающих детей с ментальными и поведенческими нарушениями развития", — сообщила Маргарита Суворова.

Разработанные для курса профориентации материалы, в том числе визуальные подсказки и социальные истории, передадут семьям, чтобы они могли продолжить развитие навыков дома.

Чтобы принять участие в проекте, нужно позвонить 8 (915)-330-88-25 и заполнить анкету, которую вышлет администратор. Реализация начнется с октября 2021 года.

Влада Нерадовская