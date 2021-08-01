В Тюмени начинает работу центр ранней помощи детям с нарушениями развития

ТРАНБО "Открой мне мир" ТРАНБО "Открой мне мир"

Более 4,4 млн рублей на программы помощи детям и взрослым с ментальными нарушениями развития получила организация "Открой мне мир" на конкурсе грантов губернатора Тюменской области. Из них около 1,4 млн рублей направлено на проект "Центр ранней помощи". Подробнее о программе и роли некоммерческих организаций в системе помощи людям с тяжелыми нарушениями развития рассказала руководитель Тюменской региональной автономной некоммерческой благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова.

В Тюменской области семьи, где есть дети с ментальными нарушениями развития и аутизмом, могут обратиться за услугами комплексной реабилитации и абилитации в Областной центр реабилитации инвалидов, Центр развития речи, центр "Надежда" и местные санатории. Как правило, туда принимают детей в возрасте от трех до восьми лет. Однако помощь семьям с детьми с нарушениями развития требуется еще до того, как ребенку исполнится три года. Это так называемая ранняя помощь. Она направлена на развитие детей раннего возраста с нарушениями развития или риском появления таких нарушений, коррекцию поведения и преодоление задержки психического и речевого развития. Некоторые семьи смогут получать такую услугу еще в роддоме, некоторые позже, но все семьи, в которых появились дети с риском развития инвалидности, должны попасть в программу до трех лет.

"Наша проектная работа в прошлом году позволила провести дополнительное обучение для специалистов системы образования, здравоохранения и социальной защиты организационным основам и основным компонентам ранней помощи как технологии. Сегодня начинается работа в детских садах и реабилитационных центрах, в результате которой должны появиться отделения ранней помощи. А пока на средства гранта губернатора мы приступаем к реализации проекта "Центр ранней помощи "Открой мне мир", — говорит Маргарита Суворова.

Программа предназначена для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Среди них сиблинги, то есть братья и сестры, детей с аутизмом, дети с неврологической патологией, недоношенные дети, у которых есть риски развития нарушений.

С каждой семьей-участницей проводится первичная консультация, чтобы определить уровень когнитивного, двигательного, коммуникативного и социально-эмоционального развития ребенка, оценить навыки самообслуживания. Также проводится более углубленная диагностика.

После этого для семьи составляется индивидуальная программа: это консультации для родителей, занятия для детей со специалистами центра, занятия в группе детско-родительской поддержки. Родителей учат методикам и инструментам, используемым в центре, чтобы они могли применять их дома. Курс рассчитан на 12 недель, при необходимости его можно повторить.

Занятия с семьями будут проходить в центре помощи детям "Открой мне мир" по адресу улица Холодильная, 40. Реализация грантового проекта начнется с 1 октября 2021 года, однако отделение ранней помощи начнет функционировать с сентября.

"Работа уже началась среди семей, которые находились в листе ожидания до момента сообщения о победе проекта. Мы существуем только на грантовые средства, платные услуги не оказываем", — пояснила Маргарита Суворова.

Чтобы принять участие в программе, необходимо позвонить по номеру 8 915-330-88-25 и заполнить анкету, которую вышлет администратор.

Влада Нерадовская