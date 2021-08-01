В Тюмени идет набор на спортивные занятия для детей и взрослых с ментальными нарушениями

предоставлено ТРАНБО «Открой мне мир» предоставлено ТРАНБО «Открой мне мир»

На конкурсе грантов губернатора Тюменской области сразу с несколькими инициативами победила организация "Открой мне мир". Более 1,4 млн рублей она получила на реализацию проекта "Спорт со смыслом". Из чего складывается программа абилитационных адаптивно-спортивных занятий для ребят с нарушениями развития и кто может принять в ней участие, рассказала руководитель Тюменской региональной автономной некоммерческой благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова.

"Необходимым компонентом, влияющим на развитие, реабилитацию и качество жизни ребенка с нарушением развития, является возможность заниматься физической культурой и спортом. Такая возможность у ребенка с инвалидностью есть, если для него организована доступная среда. Для ребенка с интеллектуальными нарушениями, нарушениями в ментальной сфере — это не пандусы и лифты, а специально обученный специалист, который может обеспечить индивидуальную поддержку, — объясняет Маргарита Суворова. — Существует разветвленная сеть в системе дополнительного образования для здоровых детей, но эти занятия групповые, и специалисты не всегда используют специальные методики, помогающие работать с дезадаптивным поведением".

В программе проекта "Спорт со смыслом" — организация занятий по адаптивной физической культуре. 40 ребят будут системно заниматься физкультурой при поддержке тренеров, индивидуальных тьюторов и специалиста по поведению. Для десяти участников организуют спортивный лагерь, каждому выделят вожатого.

В дворовые игры научат играть тех ребят, которым это доступно, а те, кому это недоступно, освоят комплекс физических упражнений индивидуально — под руководством тренера.

Обучение в программе предусмотрено и для родителей, чтобы они могли продолжить занятия с ребенком, используя специально разработанные комплексы и визуальную поддержку.

Подать заявку на участие в программе могут дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья — физическими и ментальными, а также молодые взрослые с ментальными нарушениями, нуждающиеся в социализации и постоянном сопровождении.

Чтобы принять участие в проекте, нужно позвонить по номеру 8 (915)-330-88-25 и заполнить анкету, которую вышлет администратор. Занятия по адаптивной физической культуре начнутся уже в сентябре.

Отметим, что ТРАНБО "Открой мне мир" является некоммерческой благотворительной организацией, деятельность которой направлена на помощь инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра.

Влада Нерадовская