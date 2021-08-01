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Житель Кыргызстана ездил по Тюмени с фальшивыми правами

Происшествия, 14:20 24 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Кыргызстана будут судить за езду по фальшивым водительским правам в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина приобрел поддельное удостоверение в октябре 2020 года у незнакомца за 30 тыс. рублей.

16 июля его на автомобиле Honda остановили сотрудники ГИБДД, которым водитель предъявил поддельный документ.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд. Водителю грозит до одного года лишения свободы.

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# поддельные права , суд , уголовное дело

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