Житель Кыргызстана ездил по Тюмени с фальшивыми правами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Кыргызстана будут судить за езду по фальшивым водительским правам в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина приобрел поддельное удостоверение в октябре 2020 года у незнакомца за 30 тыс. рублей.

16 июля его на автомобиле Honda остановили сотрудники ГИБДД, которым водитель предъявил поддельный документ.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд. Водителю грозит до одного года лишения свободы.