Пьяный тюменец решил проверить оперативность спецслужб и "заминировал" свой дом

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

К году ограничения свободы и штрафу приговорил суд тюменца за ложное сообщение о подготовке взрыва в своем доме.

Как сообщает пресс-служба облсуда, ранее мужчина был судим за организацию незаконной миграции граждан.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 2 февраля тюменец пил спиртное в своей квартире по ул. Мира в Тюмени. Он решил проверить реакцию тюменских служб экстренного реагирования.

На мобильном телефоне набрал номер оператора дежурной части городского управления МВД РФ и заявил о готовящемся взрыве. К дому съехались полицейские, саперы, скорая помощь и пожарные.

Оперативники выяснили, что сообщение было ложным, а также установили и задержали звонившего. По факту ложного сообщения о готовящемся взрыве было возбуждено уголовное дело.

Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы и оштрафовал его на 81 тыс. 361 рубль.