Новую пекарню за 5 млн рублей открыли в Нижнетавдинском районе

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

5 млн рублей инвестировано в открытие новой пекарни в с. Чугунаево Нижнетавдинского района. Предприниматель Валерий Васенин воспользовался льготным кредитом Фонд микрофинансирования Тюменской области, сообщает Инвестиционное агентство.

Новая пекарня - здание площадью 108 кв. метров, укомплектованное необходимым оборудованием. Четыре человека получили работу.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

"Ассортимент продукции достаточно разнообразен. Выпускаем три вида ржаного хлеба, пшеничный и более 20 наименований других изделий. Потребительский сегмент – население Нижнетавдинского района, а также уже поступают заявки с соседних территорий", - говорит Валерий Васенин.

Муку закупают у Ялуторовского и Ишимского хлебокомбинатов.

"Цикл производства налажен, и есть надежда, что эта продукция будет пользоваться стабильным спросом и охватит другие населённые пункты нашей области", - добавили в региональном инвестагентстве.