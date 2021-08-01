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Тюменские волейболисты уступили хозяевам в Челябинске

Спорт, 10:45 28 августа 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Спортсмены волейбольного клуба "Тюмень" в Челябинске уступили хозяевам 27 августа. Встреча с местным "Динамо" завершилась со счетом 3:1, сообщает пресс-служба команды.

Турнир памяти В.Ф. Давыдова стал для тюменцев дебютным в межсезонье. Стартовый сет уверенно взяли хозяева. Во втором отрезке ситуация изменилась, тюменцы за счет уверенной игры во всех компонентах выровняли положение.

Однако развить успех не удалось, в третьем сете гости стали чаще ошибаться. И уступили, набрав лишь 16 очков. Самым упорным выдался четвертый отрезок. Тюменцы уступали, отыграли два матчбола, но на третьем динамовцы оформили победу.

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# волейбол , Челябинск

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