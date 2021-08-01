Владимир Сбитнев: "Единая Россия" регулярно готовит предложения по вопросам сельского хозяйства в Тюменской области

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

"Единая Россия" разрабатывает партийные проекты поддержки сельскохозяйственного сектора. Меры направлены на поддержку фермеров и на поиск упрощенных путей выхода их на рынок потребителей, пишет "АиФ-Тюмень".

Также эти меры являются частью программы, направленной на поддержание инициатив граждан не только работать в сельскохозяйственной отрасли, но и переезда в села для проживания и работы.

"Сегодня наша страна остается передовиком в экспорте, мы входим в пятерку по экспорту пшеницы", - отметил руководитель ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России" Владимир Сбитнев.

По его словам, в 2021 году зафиксирован рост цен на продукты, в том числе и на продукты из сельхозсектора.

"Поэтому "Единая Россия" всегда старается поддерживать на регулярной основе данный сектор. Для нас эти меры поддержки не новые Я бы сказал, что это базовые меры по поддержке фермеров. Более того, партия регулярно готовит плодотворные предложения по вопросам экологии и сельского хозяйства для Тюменской области", - пояснил Сбитнев.